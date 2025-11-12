США ввели санкції проти Ірану за виробництво дронів. У списку – компанії з України

У Вашингтоні стверджують, що компанії з України допомагали постачати деталі для іранських БпЛА

Іранські дрони (Фото: ГУР)

Міністерство фінансів США ввело санкції проти мережі компаній, які підозрюють у допомозі Ірану виробляти ракети та безпілотники. Серед іншого у списку опинилися компанії з України.

Під санкції потрапили 32 фізичні та юридичні особи з Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Туреччини, Китаю, Індії, Німеччини, Гонконгу та України. За даними Вашингтона, вони управляли численними мережами закупівель, що підтримують виробництво іранського озброєння.

"По всьому світу Іран використовує фінансові системи для відмивання грошей, закупівлі компонентів для своїх програм з ядерної та звичайної зброї, а також для підтримки своїх терористичних агентів", – заявив заступник міністра фінансів США з боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Джон Герлі.

У Мінфіні зазначили, що іранський агент із закупівель Бахрам Табібі через підставні компанії GK Imperativ Ukraina LLC (GK Imperativ) і Ekofera LLC (Ekofera), що базувалися в Україні, закуповував і постачав аерокосмічні матеріали іранському авіаційному підприємству HESA.

Також стверджується, що Саїд Пахлавані Неджад був посередником між українськими підставними компаніями та іранською стороною. Він сприяв продажу компонентів двигунів, датчиків та іншого обладнання для БпЛА.

Зазначені компанії та особи занесені до санкційного списку США за "надання або спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної чи іншої підтримки" Ірану.

У Мінфіні заявили, що очікують від міжнародної спільноти повної реалізації відповідних санкції Організації Об'єднаних Націй проти Ірану.