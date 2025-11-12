США ввели санкции против Ирана за производство дронов. В списке – компании из Украины

В Вашингтоне утверждают, что компании из Украины помогали поставлять детали для иранских БпЛА

Иранские дроны (Фото: ГУР)

Министерство финансов США ввело санкции против сети компаний, которые подозревают в помощи Ирану производить ракеты и беспилотники. Среди прочего в списке оказались компании из Украины.

Под санкции попали 32 физических и юридических лица из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции, Китая, Индии, Германии, Гонконга и Украины. По данным Вашингтона, они управляли многочисленными сетями закупок, поддерживающими производство иранского вооружения.

"По всему миру Иран использует финансовые системы для отмывания денег, закупки компонентов для своих программ по ядерному и обычному оружию, а также для поддержки своих террористических агентов", – заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Херли.

В Минфине отметили, что иранский агент по закупкам Бахрам Табиби через подставные компании GK Imperativ Ukraina LLC (GK Imperativ) и Ekofera LLC (Ekofera), которые базировались в Украине, закупал и поставлял аэрокосмические материалы иранскому авиационному предприятию HESA.

Также утверждается, что Саид Пахлавани Неджад был посредником между украинскими подставными компаниями и иранской стороной. Он способствовал продаже компонентов двигателей, датчиков и другого оборудования для БпЛА.

Указанные компании и лица включены в санкционный список США за "предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки" Ирану.

В Минфине заявили, что ожидают от международного сообщества полной реализации ответных санкции Организации Объединенных Наций против Ирана.