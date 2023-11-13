США викупили у Йорданії 60 систем ППО Gepard для України – De Telegraaf
За даними журналістів, Сполучені Штати викупили у Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для України. Про це повідомило видання De Telegraaf.
"США викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для постачання в Україну. Раніше зброю було продано Амману Нідерландами", – йдеться у повідомленні.
Видання зазначило, що уряд Нідерландів продав зброю німецького виробництва Йорданії у 2016 році за 21 млн євро, що вважалося "смішною ціною".
Зараз американська сторона придбала партію за близько 110 мільйонів євро.
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Як відомо, Департамент оборони США уклав контракт з компанією Global Military Products наприкінці травня 2023 року.
Про закупівлю Gepard для України офіційно повідомила пресслужба Пентагону. Однак тоді точна кількість замовлених зенітних установок не називалася.
За контрактом, роботи з підготовки систем ППО до відправлення замовнику виконуватимуть на території Йорданії. Згідно зі звітом ЗСУ мають отримати ці установки до кінця травня 2024 року.
- 9 вересня 2023 року президент Зеленський заявив, що Україна отримає більше протиповітряних зенітних самохідних установок Gepard від партнерів.
- 20 жовтня Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: три зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони, техніка та димові й освітлювальні снаряди.
- 27 жовтня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги із засобами ППО, бронетранспортерами й боєприпасами.
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