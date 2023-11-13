США викупили у Йорданії 60 систем ППО Gepard для України – De Telegraaf

За даними журналістів, Сполучені Штати викупили у Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для України. Про це повідомило видання De Telegraaf.

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"США викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для постачання в Україну. Раніше зброю було продано Амману Нідерландами", – йдеться у повідомленні.

Видання зазначило, що уряд Нідерландів продав зброю німецького виробництва Йорданії у 2016 році за 21 млн євро, що вважалося "смішною ціною".

Зараз американська сторона придбала партію за близько 110 мільйонів євро.

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ДОВІДКА. Gepard – німецька зенітна самохідна установка. Вона призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих дальностях від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с. А також для ліквідації наземних та надводних цілей на дальності до 4,5 км з місця.

Як відомо, Департамент оборони США уклав контракт з компанією Global Military Products наприкінці травня 2023 року.

Про закупівлю Gepard для України офіційно повідомила пресслужба Пентагону. Однак тоді точна кількість замовлених зенітних установок не називалася.

За контрактом, роботи з підготовки систем ППО до відправлення замовнику виконуватимуть на території Йорданії. Згідно зі звітом ЗСУ мають отримати ці установки до кінця травня 2024 року.

9 вересня 2023 року президент Зеленський заявив, що Україна отримає більше протиповітряних зенітних самохідних установок Gepard від партнерів.

20 жовтня Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні: три зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони, техніка та димові й освітлювальні снаряди.

27 жовтня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги із засобами ППО, бронетранспортерами й боєприпасами.

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