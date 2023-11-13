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США выкупили у Иордании 60 систем ПВО Gepard для Украины – De Telegraaf

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 17:54
США выкупили у Иордании 60 систем ПВО Gepard для Украины – De Telegraaf - Фото
Gepard (Фото: Минобороны)

По данным журналистов, Соединенные Штаты выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для Украины. Об этом сообщило издание De Telegraaf.

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"США выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для поставок в Украину. Ранее оружие было продано Амману Нидерландами", – говорится в сообщении.

Издание отметило, что правительство Нидерландов продало оружие немецкого производства Иордании в 2016 году за 21 млн евро, что считалось "смешной ценой".

Сейчас американская сторона приобрела партию около 110 миллионов евро.

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СПРАВКА. Gepard – немецкая зенитная самоходная установка. Она предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с. Также для ликвидации наземных и надводных целей на дальности до 4,5 км с места.

Как известно, Департамент обороны США заключил контракт с компанией Global Military Products в конце мая 2023 года.

О закупке Gepard для Украины официально сообщила пресс-служба Пентагона. Однако тогда точное количество заказанных зенитных установок не раскрывалось.

По контракту работы по подготовке систем ПВО к отправке заказчику будут выполнять на территории Иордании. Согласно отчету, ВСУ должны получить эти установки до конца мая 2024 года.

  • 9 сентября 2023 года президент Зеленский заявил, что Украина получит больше противовоздушных зенитных самоходных установок Gepard от партнеров.
  • 20 октября Германия объявила о новой военной помощи Украине: три зенитные установки Gepard, разведывательные дроны, техника и дымовые и осветительные снаряды.
  • 27 октября Германия передала Украине очередной пакет военной помощи со средствами ПВО, бронетранспортерами и боеприпасами.

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Ульяна Кричковская
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