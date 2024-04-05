Столтенберг: Усі члени НАТО мають зробити внесок у фонд підтримки України

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Усі союзники НАТО мають зробити внесок у підтримку України, зокрема в рамках п'ятирічного фонду Альянсу на $100 млрд. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю для Bloomberg TV.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Столтенберга, у НАТО повинні забезпечити залученість до фонду більшої кількості союзників, адже існує занепокоєння, що деякі члени Альянсу роблять недостатній внесок у підтримку України на тлі її боротьби з російським агресором.

"Однією з причин, чому я хочу посилення структури НАТО навколо підтримки, є те, що цей спосіб забезпечить справедливий розподіл тягаря", – сказав генсек.

Спосіб фінансування фонду ще буде опрацьовуватися, проте, скоріш за все, він базуватиметься на валовому внутрішньому продукті кожної з країн, припустили в Bloomberg.

Також, як зазначають в інформагенції, в НАТО прагнуть взяти на себе більшу відповідальність за організацію постачання озброєнь в Україну в рамках зустрічей формату "Рамштайн", чим раніше займалась координаційна група, очолювана Сполученими Штатами.

"Мої пропозиції щодо посилення ролі НАТО ґрунтуються на ситуації на полі бою в Україні та нагальній потребі мати надійнішу, передбачуванішу підтримку", – додав Столтенберг.

2 квітня стало відомо, що лідери країн НАТО можуть створити п'ятирічний фонд допомоги Україні на суму $100 млрд, для цього пропозицію мають схвалити 32 члени Альянсу.

4 квітня глава українського МЗС Кулеба заявив, що наразі НАТО не має інструментів, щоб надати Україні $100 млрд допомоги протягом п'яти років.

Глава МЗС Польщі Сікорський сказав, що в НАТО домовились про створення спеціальної місії Альянсу для допомоги Україні.

Читайте також: Фонд НАТО для України. Очільниця МЗС Німеччини: Важливо, щоб не дублювалося