Столтенберг: Все члены НАТО должны внести вклад в фонд поддержки Украины

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Все союзники НАТО должны внести вклад в поддержку Украины, в частности в рамках пятилетнего фонда Альянса на $100 млрд. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg TV.

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По словам Столтенберга, в НАТО должны обеспечить вовлеченность в фонд большего количества союзников, ведь есть обеспокоенность, что некоторые члены Альянса вносят недостаточный вклад в поддержку Украины на фоне ее борьбы с российским агрессором.

"Одна из причин, почему я хочу усиления структуры НАТО вокруг поддержки, является то, что этот способ обеспечит справедливое распределение бремени", – сказал генсек.

Способ финансирования фонда будет еще прорабатываться, однако, скорее всего, он будет базироваться на валовом внутреннем продукте каждой из стран, предположили в Bloomberg.

Также, как отмечают в информагентстве, в НАТО стремятся взять на себя большую ответственность за организацию поставок вооружений в Украину в рамках встреч формата "Рамштайн", чем раньше занималась координационная группа, возглавляемая Соединенными Штатами.

"Мои предложения по усилению роли НАТО основываются на ситуации на поле боя в Украине и неотложной необходимости иметь более надежную, предполагаемую поддержку", – добавил Столтенберг.

2 апреля стало известно, что лидеры стран НАТО могут создать пятилетний фонд помощи Украине на сумму $100 млрд, для этого предложение должны одобрить 32 члена Альянса.

4 апреля глава украинского МИД Кулеба заявил, что в настоящее время у НАТО нет инструментов, чтобы предоставить Украине $100 млрд помощи в течение пяти лет.

Глава МИД Польши Сикорский сказал, что в НАТО договорились о создании специальной миссии Альянса для помощи Украине.

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