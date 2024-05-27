Столтенберг: За останні місяці ми не зробили нічого, що обіцяли Україні

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА / RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу не виконали більшу частину своїх обіцянок, які стосувалися постачань артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони та інших видів зброї Україні.

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Він нагадав, що Сили оборони змогли відбити у російських загарбників близько 50% окупованих територій, а також знищити Чорноморський флот РФ.

Водночас Столтенберг визнав, що через довготривалу паузу в американському Конгресі та зволікання з обіцянками з боку європейських союзників Україна втратила нові території та багато людей.

"Проблема в тому, що за останні місяці ми не зробили цього. Ми не доставили в Україну те, що їй обіцяли. Сполучені Штати змарнували пів року на те, щоб погодити додаткове фінансування, європейські союзники ж, обіцяючи мільйон артилерійських снарядів, не поставили Києву навіть і близько до цієї кількості", – висловився генсек НАТО.

Він подякував Німеччині за кроки, яких вона вжила для створення ініціативи з пошуку та доставлення систем ППО Україні, та закликав інших членів НАТО доєднуватися.

29 квітня 2024 року Столтенберг прибув з візитом до Києва, де заявив, що місце України за правом в Альянсі, тому зараз тривають усі відповідні заходи для пришвидшення набуття країною членства у блоці.

9 травня він сказав, що Київ не просив західних союзників про введення військ в Україну, але Україна потребує більше військової допомоги від союзників.

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