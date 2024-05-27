Столтенберг: За последние месяцы мы не сделали ничего, что обещали Украине

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА / RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса не выполнили большую часть своих обещаний, касающихся поставок артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны и других видов оружия Украине.

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Он напомнил, что Силы обороны смогли отбить у российских захватчиков около 50% оккупированных территорий, а также уничтожить Черноморский флот РФ.

В то же время Столтенберг признал, что из-за долгосрочной паузы в американском Конгрессе и промедления с обещаниями со стороны европейских союзников Украина потеряла новые территории и много людей.

"Проблема в том, что за последние месяцы мы не сделали этого. Мы не доставили в Украину то, что ей обещали. Соединенные Штаты упустили полгода на то, чтобы согласовать дополнительное финансирование, европейские союзники же, обещая миллион артиллерийских снарядов, не поставили Киеву даже близко к этому количеству", – высказался генсек НАТО.

Он поблагодарил Германию за шаги, которые она предприняла для создания инициативы по поиску и доставке систем ПВО Украине, и призвал других членов НАТО присоединяться.

29 апреля 2024 года Столтенберг прибыл с визитом в Киев, где заявил, что место Украины по праву в Альянсе, поэтому сейчас идут все соответствующие меры по ускорению получения страной членства в блоке.

9 мая он сказал, что Киев не просил западных союзников о введении войск в Украину, но Украина нуждается в большей военной помощи от союзников.

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