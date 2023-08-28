Стратегічний дрон США літає поряд з Кримом, слідкуйте за його рухом: трек, мапа

Американський стратегічний розвідувальний дрон RQ-4 Global Hawk здійснює політ у Чорному морі поряд з узбережжям тимчасово окупованого Криму та півднем РФ. Про це свідчать дані сервісу Flightradar, який відстежує пересування повітряних цілей.

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RQ-4B Global Hawk із позивним FORTE10 проводить розвідку на відстані до 150 км від узбережжя окупованого Криму та півдня РФ.

За добу роботи такий дрон завдяки радару може отримати зображення з площі 138 000 кв. км на відстані 200 км.

Своїми засобами дрон може охоплювати Кримський міст та Азовське море.

Дрон виробляє американська компанія Northrop Grumman, БпЛА може патрулювати протягом 30 годин на висоті до 18 000 метрів.

Сервіс Flightradar передає дані пересування дрона у реальному часі.

Мапа клікабельна.

14 березня 2023 року один із двох російських винищувачів Су-27 пошкодив гвинт БпЛА MQ-9 над Чорним морем: ВПС США "затопили" дрон у міжнародних водах.

МО РФ заявило, що винищувачі "не вступали в контакт" із БпЛА і він нібито впав сам. У Пентагоні вважають, що зіткнення, "ймовірно, пошкодило" дрон.

17 березня RQ-4 Global Hawk увійшов до акваторії Чорного моря та здійснив політ.

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