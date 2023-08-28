Стратегический дрон США летает рядом с Крымом, следите за его движением: трек, карта
Американский стратегический разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk совершает полет в Черном море рядом с побережьем временно оккупированного Крыма и югом РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, отслеживающего передвижение воздушных целей.
RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 проводит разведку на расстоянии до 150 км от побережья оккупированного Крыма и юга РФ.
За сутки работы такой дрон благодаря радару может получить изображение с площади 138 000 км квадратных на расстоянии 200 км.
Своими средствами дрон может охватывать Крымский мост и Азовское море.
Дрон производит американская компания Northrop Grumman, БПЛА может патрулировать в течение 30 часов в высоте до 18 000 метров.
Сервис Flightradar передает данные передвижения дрона в реальном времени.
Карта кликабельна.
- 14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БПЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.
- МО РФ заявило, что истребители "не вступали в контакт" с БПЛА и якобы упал сам. В Пентагоне считают, что столкновение "вероятно, повредило" дрон.
- 17 марта RQ-4 Global Hawk вошел в акваторию Черного моря и совершил полет.
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