Створення Сил безпілотних систем ще триває: скоро Рада має отримати законопроєкт

Президент доручив створити Сили безпілотних систем ще чотири місяці тому

Вадим Сухаревський (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Вже найближчим часом уряд має подати до Верховної Ради законопроєкт про створення Сил безпілотних систем. Про це повідомив командувач Вадим Сухаревський після завершення презентації нового роду військ, передає кореспондентка LIGA.net.

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За його словами, відповідне подання Міністерства оборони до Кабміну вже є, і найближчим часом уряд має передати до парламенту відповідний законопроєкт.

Президент Володимир Зеленський ще на початку лютого доручив створити у структурі Збройних Сил України новий окремий рід військ – Сили безпілотних систем.

10 лютого, через два дні після призначення Сирського головкомом ЗСУ, Зеленський оголосив його заступників. Одним із них став Сухаревський.

10 червня Генштаб повідомив, що Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем.

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