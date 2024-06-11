Создание сил беспилотных систем еще продолжается: скоро Рада должна получить законопроект

Президент поручил создать Силы беспилотных систем еще четыре месяца назад

Вадим Сухаревский (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Уже в ближайшее время правительство должно подать в Верховную Раду законопроект о создании Сил беспилотных систем. Об этом сообщил командующий Вадим Сухаревский по завершении презентации нового рода войск, передает корреспондент LIGA.net.

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По его словам, соответствующее представление Министерства обороны в Кабмин уже есть, и в ближайшее время правительство должно передать парламенту соответствующий законопроект.

Президент Владимир Зеленский еще в начале февраля поручил создать в структуре Вооруженных Сил Украины новый отдельный род войск – Силы беспилотных систем.

10 февраля, через два дня после назначения Сырского главкомом ВСУ, Зеленский объявил его заместителей. Одним из них стал Сухаревский.

10 июня Генштаб сообщил, что Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем.

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