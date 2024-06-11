Создание сил беспилотных систем еще продолжается: скоро Рада должна получить законопроект
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Уже в ближайшее время правительство должно подать в Верховную Раду законопроект о создании Сил беспилотных систем. Об этом сообщил командующий Вадим Сухаревский по завершении презентации нового рода войск, передает корреспондент LIGA.net.
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По его словам, соответствующее представление Министерства обороны в Кабмин уже есть, и в ближайшее время правительство должно передать парламенту соответствующий законопроект.
Президент Владимир Зеленский еще в начале февраля поручил создать в структуре Вооруженных Сил Украины новый отдельный род войск – Силы беспилотных систем.
- 10 февраля, через два дня после назначения Сырского главкомом ВСУ, Зеленский объявил его заместителей. Одним из них стал Сухаревский.
- 10 июня Генштаб сообщил, что Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем.
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