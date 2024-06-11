Создание сил беспилотных систем еще продолжается: скоро Рада должна получить законопроект
Вадим Сухаревский (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Уже в ближайшее время правительство должно подать в Верховную Раду законопроект о создании Сил беспилотных систем. Об этом сообщил командующий Вадим Сухаревский по завершении презентации нового рода войск, передает корреспондент LIGA.net.

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По его словам, соответствующее представление Министерства обороны в Кабмин уже есть, и в ближайшее время правительство должно передать парламенту соответствующий законопроект.

Президент Владимир Зеленский еще в начале февраля поручил создать в структуре Вооруженных Сил Украины новый отдельный род войск – Силы беспилотных систем.

  • 10 февраля, через два дня после назначения Сырского главкомом ВСУ, Зеленский объявил его заместителей. Одним из них стал Сухаревский.
  • 10 июня Генштаб сообщил, что Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем.

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