Сухопутні війська створили центр рекрутингу. Пріоритет – безпілотні системи

Олександр Павлюк зазначив, що кожний кандидат зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити

Безпілотник (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Ухвалено рішення про створення рекрутингового центру з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

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За його словами, першочергове завдання центру – відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем вмотивованими кандидатами. Павлюк зазначив, що саме безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою.

Командувач Сухопутних військ наголосив, що під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити.

Більш детальну інформацію про програму відбору та підготовки фахівців безпілотних систем можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0-800-301-314.

Міноборони створює в Україні мережу центрів рекрутингу. Перший рекрутинговий центр відкрився 12 лютого у Львові в приміщенні Центру надання адміністративних послуг (вул. Костя Левицького, 67).

19 березня в Запоріжжі відкрили другий в Україні центр рекрутингу до української армії.

20 березня у Дніпрі відкрився перший в області та один з найбільших у країні центрів рекрутингу ЗСУ.

2 травня в місті Мукачево відкрився 20-й центр рекрутингу української армії.

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