Сухопутные войска создали центр рекрутинга. Приоритет – беспилотные системы

Александр Павлюк отметил, что каждый кандидат сможет выбрать подразделение, в котором он хочет служить

Беспилотник (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Принято решение о создании рекрутингового центра по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

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По его словам, первоочередной задачей центра является отбор и комплектование подразделений беспилотных систем мотивированными кандидатами. Павлюк отметил, что именно беспилотные технологии решают ряд сложных и важных боевых задач на поле боя.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что при отборе каждый кандидат, отвечающий условиям, сможет выбрать подразделение, в котором он хочет служить.

Более подробную информацию о программе отбора и подготовки специалистов беспилотных систем можно получить по телефону горячей линии: 0-800-301-314.

Минобороны создает в Украине сеть центров рекрутинга. Первый рекрутинговый центр открылся 12 февраля во Львове в помещении Центра предоставления административных услуг.

19 марта в Запорожье открыли второй в Украине центр рекрутинга в украинскую армию.

20 марта в Днепре открылся первый в области и один из крупнейших в стране центров рекрутинга ВСУ.

2 мая в городе Мукачево открылся 20-й центр рекрутинга украинской армии.

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