Кабмин поддержал создание сил беспилотных систем. В Минобороны подготовят законопроект

В Минобороны отметили, что новый род войск будет одним из главных носителей боевого потенциала и технологического преимущества ВСУ

Военный ВСУ запускает дрон (Иллюстративное фото: Армия дронов)

Кабинет министров одобрил проект указа президента Владимира Зеленского осоздание в структуре Вооруженных сил Украины отдельного рода войск – Сил беспилотных систем. В Министерстве обороны подготовят соответствующий законопроект, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Минобороны отметили, что Силы беспилотных систем должны стать одним из главных носителей боевого потенциала и технологического преимущества ВСУ.

Эти войска будут наносить поражение российской армии на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях с помощью беспилотных систем в воздухе, суше и море, проинформировали в ведомстве.

Документ о Силах беспилотных систем был наработан оборонным ведомством совместно с Генеральным штабом. Создание нового рода войск, как объяснили в Минобороны, будет способствовать повышению обороноспособности Украины и обеспечению безопасности государства в современных геополитических условиях.

Для реализации этой инициативы Минобороны подготовят и внесут на заседание правительства соответствующий законопроект.

6 февраля Зеленский поручил создать в составе ВСУ Силы беспилотных систем. Впоследствии соответствующий указ появился на сайте ОП.

10 февраля три собеседника LIGA.net в военных кругах сообщили, что Вадим Сухаревский может быть назначен командующим Сил беспилотных систем. Однако впоследствии Сухаревский вступил в должность заместителя главнокомандующего ВСУ.

в военных кругах сообщили, что Вадим Сухаревский может быть назначен командующим Сил беспилотных систем. Однако впоследствии Сухаревский вступил в должность заместителя главнокомандующего ВСУ. 25 февраля Сухаревский заявил, что Силы беспилотных систем будут решать реальные задачи на поле боя и наносить российской армии максимальные потери.

Читайте также: Более 9000: Минобороны поделилось количеством уничтоженных дронов России с начала великой войны