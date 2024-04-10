Более 9000: Минобороны назвало количество уничтоженных дронов РФ с начала большой войны

В Минобороны подчеркнули, что каждую ночь Россия запускает беспилотники по всей Украине, чтобы поразить объекты гражданской инфраструктуры

Работа ПВО (Фото: Telegram)

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 9000 российских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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"С начала широкомасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили более 9000 российских БпЛА", – отметили в Минобороны.

Также в оборонном ведомстве добавили, что каждую ночь Россия запускает беспилотники по всей Украине, чтобы поразить объекты гражданской инфраструктуры.

Вечером 9 апреля и ночью против 10-го Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и различными типами ракет. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что были сбиты 14 вражеских беспилотников и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.

5 апреля в интервью Politico глава Офиса президента заявил, что Россия готовится к большому наступлению, поэтому наносит удары по Украине последние три недели.

На следующий день в ОП прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению президента Владимира Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.

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