Понад 9000: Міноборони поділилося кількістю знищених дронів Росії з початку великої війни
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 9000 російських безпілотників. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
"Від початку широкомасштабного вторгнення Сили оборони України знищили понад 9000 російських БпЛА", – зазначили у Міноборони.
Також в оборонному відомстві додали, що щоночі Росія запускає безпілотники по всій Україні, щоб уразити об'єкти цивільної інфраструктури.
Ввечері 9 квітня та в ніч проти 10-го Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та різними типами ракет. Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що було збито 14 ворожих безпілотників та дві керовані авіаційні ракети Х-59.
- Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.
- 5 квітня в інтерв'ю Politico очільник Офісу президента заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.
- Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку президента Володимира Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.
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