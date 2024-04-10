Понад 9000: Міноборони поділилося кількістю знищених дронів Росії з початку великої війни

У Міноборони наголосили, що щоночі Росія запускає безпілотники по всій Україні, щоб уразити об'єкти цивільної інфраструктури

Робота ППО (Фото: Telegram)

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 9000 російських безпілотників. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

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"Від початку широкомасштабного вторгнення Сили оборони України знищили понад 9000 російських БпЛА", – зазначили у Міноборони.

Також в оборонному відомстві додали, що щоночі Росія запускає безпілотники по всій Україні, щоб уразити об'єкти цивільної інфраструктури.

Ввечері 9 квітня та в ніч проти 10-го Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та різними типами ракет. Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що було збито 14 ворожих безпілотників та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник Офісу президента заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку президента Володимира Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.

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