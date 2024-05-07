Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем. У Міноборони підготують законопроєкт
Військовий ЗСУ запускає дрон (Ілюстротивне фото: Армія дронів)

Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента Володимира Зеленського про створення у структурі Збройних Сил України окремого роду військ - Сил безпілотних систем. У Міністерстві оборони підготують відповідний законопроєкт, повідомили у пресслужбі оборонного відомства. 

У Міноборони зазначили, що Сили безпілотних систем мають стати одним з головних носіїв бойового потенціалу та технологічної переваги ЗСУ.

Ці війська наноситимуть ураження російській армії на стратегічному, оперативному й тактичному рівнях за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі, проінформували у відомстві. 

Документ щодо Сил безпілотних систем був напрацьований оборонним відомством спільно з Генеральним штабом. Створення нового роду військ, як пояснили в Міноборони, сприятиме підвищенню обороноздатності України та забезпеченню безпеки держави у сучасних геополітичних умовах.

Для реалізації цієї ініціативи у Міноборони підготують та внесуть на засідання уряду відповідний законопроєкт. 

  • 6 лютого Зеленський доручив створити у складі ЗСУ Сили безпілотних систем. Згодом відповідний указ з'явився на сайті ОП.
  • 10 лютого три співрозмовники LIGA.net у військових колах повідомили, що Вадим Сухаревський може бути призначений командувачем Сил безпілотних систем. Однак згодом Сухаревський обійняв посаду заступника головнокомандувача ЗСУ.
  • 25 лютого Сухаревський заявив, що Сили безпілотних систем будуть вирішувати реальні завдання на полі бою та завдавати російській армії максимальних втрат. 

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