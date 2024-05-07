Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем. У Міноборони підготують законопроєкт

У Міноборони зазначили, що новий рід війська буде одним з головних носіїв бойового потенціалу та технологічної переваги ЗСУ

Військовий ЗСУ запускає дрон (Ілюстротивне фото: Армія дронів)

Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента Володимира Зеленського про створення у структурі Збройних Сил України окремого роду військ - Сил безпілотних систем. У Міністерстві оборони підготують відповідний законопроєкт, повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

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У Міноборони зазначили, що Сили безпілотних систем мають стати одним з головних носіїв бойового потенціалу та технологічної переваги ЗСУ.

Ці війська наноситимуть ураження російській армії на стратегічному, оперативному й тактичному рівнях за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі, проінформували у відомстві.

Документ щодо Сил безпілотних систем був напрацьований оборонним відомством спільно з Генеральним штабом. Створення нового роду військ, як пояснили в Міноборони, сприятиме підвищенню обороноздатності України та забезпеченню безпеки держави у сучасних геополітичних умовах.

Для реалізації цієї ініціативи у Міноборони підготують та внесуть на засідання уряду відповідний законопроєкт.

6 лютого Зеленський доручив створити у складі ЗСУ Сили безпілотних систем. Згодом відповідний указ з'явився на сайті ОП.

10 лютого три співрозмовники LIGA.net у військових колах повідомили, що Вадим Сухаревський може бути призначений командувачем Сил безпілотних систем. Однак згодом Сухаревський обійняв посаду заступника головнокомандувача ЗСУ.

у військових колах повідомили, що Вадим Сухаревський може бути призначений командувачем Сил безпілотних систем. Однак згодом Сухаревський обійняв посаду заступника головнокомандувача ЗСУ. 25 лютого Сухаревський заявив, що Сили безпілотних систем будуть вирішувати реальні завдання на полі бою та завдавати російській армії максимальних втрат.

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