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Сунак: Поки що рано робити остаточні висновки щодо руйнування Каховської ГЕС

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 06:37
Сунак: Поки що рано робити остаточні висновки щодо руйнування Каховської ГЕС - Фото
Ріші Сунак (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що наразі передчасно робити остаточні висновки щодо причин руйнування дамби Каховської ГЕС. Про це він сказав 6 червня, повідомляє The Telegraph.

За словами Сунака, зараз британські військові та розвідувальні служби вивчають інцидент.

"Але я можу сказати, що якщо це було навмисно, це стане найбільшим нападом на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни та продемонструє нові падіння, які ми побачили внаслідок російської агресії", – сказав прем'єр Великої Британії.

"Напади на цивільну інфраструктуру є жахливими і неправильними. Ми вже бачили подібні випадки в конфлікті. Але поки рано говорити остаточно", – додав він.

  • 20 жовтня 2022 року Зеленський у виступі перед Єврорадою заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.
  • Також про мінування станції повідомляли у ЗСУ, РНБО та ГУР МО.
  • 9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, то це означатиме оголошення ними війни всьому світу.
  • Вночі 6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. Оголошено евакуацію. У Росії у руйнуванні греблі звинуватили Україну. LIGA.net вела хроніку цієї події.

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Вадим Ребрина
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