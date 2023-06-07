Сунак: Пока рано делать окончательные выводы о разрушении Каховской ГЭС
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что пока преждевременно делать окончательные выводы о причинах разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом он сказал 6 июня, сообщает The Telegraph.
По словам Сунака, сейчас британские военные и разведывательные службы изучают инцидент.
"Но я могу сказать, что если это было намеренно, это станет самым большим нападением на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны и продемонстрирует новые падения, которые мы увидели в результате российской агрессии", – сказал премьер Великобритании.
"Нападения на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны. Мы уже видели подобные случаи в конфликте. Но пока рано говорить окончательно", – добавил он.
- 20 октября 2022 года Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.
- Также о минировании станции сообщали в ВСУ, СНБО и ГУР МО.
- 9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.
- Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Объявлена эвакуация. В России в разрушении дамбы обвинили Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
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