Сунак та консерватори можуть розгромно програти вибори у Британії — свіже опитування

Остання можлива дата проведення загальних виборів у Британії — це 28 січня 2025 року

Ріші Сунак (Фото: EPA/CHRIS J. RATCLIFFE)

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та Консервативна партія, яку він очолює, можуть розгромно програти наступні парламентські вибори в країні. Про це свідчать дані опитування, яке публікує ВВС.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Згідно з дослідженням, Лейбористська партія може набрати 45% голосів виборців.

Консерватори поки що набирають лише 24%.

Остання можлива дата проведення загальних виборів у Британії — 28 січня 2025 року.

Опитування ґрунтується на вибірці опитаних людей, зазвичай понад 1000 осіб, яка потім зважується, щоб бути репрезентативною для країни. Завжди існує похибка, а це означає, що реальний відсоток може бути вищим або нижчим, ніж передбачає будь-яке опитування. За оцінкою ВВС, реальна підтримка кожної партії — в межах зазначених діапазонів.

24 січня начальник Генштабу Британії Патрік Сандерс заявив, що влада має морально підготувати британців до того, що у разі потенційної війни з Росією їм доведеться взяти до рук зброю.

За даними The Telegraph, США вперше за 15 років планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії через зростання загрози з боку Росії.

Більше третини британців у віці до 40 років відмовилися від призову у разі нової світової війни.

Читайте також: Шеппс: Доля України у 2024 році – в руках союзників. Не треба чекати, поки Путін переможе