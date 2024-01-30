Сунак и консерваторы могут разгромно проиграть выборы в Британии — свежий опрос

Риши Сунак (Фото: EPA/CHRIS J. RATCLIFFE)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Консервативная партия, которую он возглавляет, могут разгромно проиграть следующие парламентские выборы в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, который публикует BBC.

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Согласно исследованию, Лейбористская партия может набрать 45% голосов избирателей.

Консерваторы же пока набирают только 24%.

Последняя возможная дата проведения всеобщих выборов в Британии — 28 января 2025 гожа.

Опрос основан на выборке опрошенных людей, обычно более 1000 человек, которая затем взвешивается, чтобы быть репрезентативной для страны. Всегда существует погрешность, а это означает, что реальный процент может быть выше или ниже, чем предполагает любой опрос. По оценке BBC, реальная поддержка каждой партии находится в пределах показанных здесь диапазонов.

24 января начальник Генштаба Британии Патрик Сандерс заявил, что власти должны морально подготовить британцев к тому, что в случае потенциальной войны с Россией им придется взять в руки оружие.

По данным The Telegraph, США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за роста угрозы со стороны России.

Более трети британцев в возрасте до 40 лет отказались бы от призыва в случае новой мировой войны.

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