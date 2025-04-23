Свириденко: Україна готова до переговорів, але не готова здаватися і визнавати окупацію Росії
Юлія Свириденко (Фото: пресслужба КМЕФ)

Україна на перемовинах у Лондоні підтвердила свою принципову позицію – готова вести переговори, але не здаватися чи визнавати окупацію Криму. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню – на суші, у повітрі та на морі – є необхідним першим кроком. Якщо Росія піде на обмежену паузу, Україна відповість тим же", – зазначила вона.

Міністерка підкреслила, що українці не погодяться на заморожений конфлікт, замаскований під мир. Також Київ ніколи не визнає окупацію Криму Росією.

Щодо членства в НАТО, якщо воно не буде надане, то Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки, заявила Свириденко. За її словами, гарантії мають бути "достатньо сильними", щоб стримати майбутню агресію Росії, і "достатньо чіткими", щоб забезпечити тривалий мир.

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