Свириденко: Україна готова до переговорів, але не готова здаватися і визнавати окупацію Росії
Україна на перемовинах у Лондоні підтвердила свою принципову позицію – готова вести переговори, але не здаватися чи визнавати окупацію Криму. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
"Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню – на суші, у повітрі та на морі – є необхідним першим кроком. Якщо Росія піде на обмежену паузу, Україна відповість тим же", – зазначила вона.
Міністерка підкреслила, що українці не погодяться на заморожений конфлікт, замаскований під мир. Також Київ ніколи не визнає окупацію Криму Росією.
Щодо членства в НАТО, якщо воно не буде надане, то Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки, заявила Свириденко. За її словами, гарантії мають бути "достатньо сильними", щоб стримати майбутню агресію Росії, і "достатньо чіткими", щоб забезпечити тривалий мир.
- 19 квітня NYP повідомляв, що вже цього тижня Україна та США хочуть досягти всеосяжного припинення вогню.
- 23 квітня Axios повідомляв, що план Трампа вимагає визнати окупацію Росії в Криму та інших територіях, а також відмови України від НАТО. 22 квітня президент Зеленський заявляв, що Україна на офіційному рівні не отримувала сигналів від США про визнання Криму російським – це чиїсь ідеї та пропозиції. Він зазначив, що юридично Україна не визнає окупацію півострова.
- Reuters повідомляло, що держсекретар США Рубіо побоюється, що Україна знову прийме жорстку позицію і прогресу переговорів не буде.