Свириденко: Україна готова до переговорів, але не готова здаватися і визнавати окупацію Росії

Свириденко підкреслила, що українці не погодяться на заморожений конфлікт, який буде замаскований під мир

Юлія Свириденко (Фото: пресслужба КМЕФ)

Україна на перемовинах у Лондоні підтвердила свою принципову позицію – готова вести переговори, але не здаватися чи визнавати окупацію Криму. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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"Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню – на суші, у повітрі та на морі – є необхідним першим кроком. Якщо Росія піде на обмежену паузу, Україна відповість тим же", – зазначила вона.

Міністерка підкреслила, що українці не погодяться на заморожений конфлікт, замаскований під мир. Також Київ ніколи не визнає окупацію Криму Росією.

Щодо членства в НАТО, якщо воно не буде надане, то Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки, заявила Свириденко. За її словами, гарантії мають бути "достатньо сильними", щоб стримати майбутню агресію Росії, і "достатньо чіткими", щоб забезпечити тривалий мир.