Свириденко: Украина готова к переговорам, но не готова сдаваться и признавать оккупацию РФ
Украина на переговорах в Лондоне подтвердила свою принципиальную позицию – готова вести переговоры, но не сдаваться или признавать оккупацию Крыма. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Не будет никакого соглашения, которое даст России более крепкие основы, необходимые для перегруппировки и возвращения с большим насилием. Полное прекращение огня – на суше, в воздухе и на море – является необходимым первым шагом. Если Россия пойдет на ограниченную паузу, Украина ответит тем же", – отметила она.
Министр подчеркнула, что украинцы не согласятся на замороженный конфликт, замаскированный под мир. Также Киев никогда не признает оккупацию Крыма Россией.
Что касается членства в НАТО, то, если оно не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности, заявила Свириденко. По ее словам, гарантии должны быть "достаточно сильными", чтобы сдержать предстоящую агрессию России, и "достаточно четкими", чтобы обеспечить продолжительный мир.
- 19 апреля NYP сообщал, что уже на этой неделе Украина и США хотят добиться всеобъемлющего прекращения огня.
- 23 апреля Axios сообщал, что план Трампа требует признать оккупацию России в Крыму и других территориях, а также отказ Украины от НАТО. 22 апреля президент Зеленский заявлял, что Украина на официальном уровне не получала сигналы от США о признании Крыма российским – это чьи-то идеи и предложения. Он отметил, что юридически Украина не признает оккупацию полуострова.
- Reuters сообщало, что госсекретарь США Рубио опасается, что Украина снова примет жесткую позицию и прогресса переговоров не будет.