Свириденко: Украина готова к переговорам, но не готова сдаваться и признавать оккупацию РФ

Свириденко подчеркнула, что украинцы не согласятся на замороженный конфликт, который будет замаскирован под мир

Юлия Свириденко (Фото: пресс-служба КМЭФ)

Украина на переговорах в Лондоне подтвердила свою принципиальную позицию – готова вести переговоры, но не сдаваться или признавать оккупацию Крыма. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Не будет никакого соглашения, которое даст России более крепкие основы, необходимые для перегруппировки и возвращения с большим насилием. Полное прекращение огня – на суше, в воздухе и на море – является необходимым первым шагом. Если Россия пойдет на ограниченную паузу, Украина ответит тем же", – отметила она.

Министр подчеркнула, что украинцы не согласятся на замороженный конфликт, замаскированный под мир. Также Киев никогда не признает оккупацию Крыма Россией.

Что касается членства в НАТО, то, если оно не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности, заявила Свириденко. По ее словам, гарантии должны быть "достаточно сильными", чтобы сдержать предстоящую агрессию России, и "достаточно четкими", чтобы обеспечить продолжительный мир.