Сибіга у річницю підписання Статуту ООН закликав реформувати організацію: що пропонує

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

У 80-ту річницю підписання Статуту Організації Об’єднаних Націй міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав реформувати міжнародну інституцію на тлі російської агресії проти України. Відповідний допис він опублікував у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Глава МЗС акцентував, що у цю річницю ми не святкуємо. Він закликав усі миролюбні держави-члени ООН захищати Статут не словами, а діями.

"Як член-засновник, ми закликаємо до реформи ООН, яка, перш за все, обмежить право вето у випадках агресії, геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Міжнародне право має бути законом, а не декларацією", – сказав Сибіга.

Він нагадав, що 80 років тому було підписано Статут ООН, щоб "забезпечити мир і гідність для всіх".

"Щоб гарантувати, що жодна нація не постраждає від неспровокованої агресії, щоб суверенітет був священним, а мир будувався на верховенстві права", – наголосив глава дипломатії.

Він додав, що Україна стояла в перші години існування ООН, а сьогодні – "стоїть на передовій, захищаючи її основоположні принципи – через наш опір, нашу дипломатію та непохитну рішучість нашого народу".

За словами Сибіги, війна Росії не лише проти України – вона спрямована проти самих основ, на яких була побудована ООН.

"Кордон України – це кордон міжнародного права. Статут не руйнується. Його зраджують. Зараз його зраджує Росія – країна, яка незаконно займає постійне місце в Раді безпеки ООН і чиї дії повністю суперечать самим критеріям членства в ООН", – сказав міністр.

2 травня Reuters писало, що ООН розглядає масштабну реформу, яка об’єднає основні департаменти та перемістить ресурси у всьому світі на тлі кризи фінансування.

4 червня повідомлялося, що Україну у першому турі було обрано членом Економічної соціальної ради ООН на 2026-2028 роки.