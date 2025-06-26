Сибига в годовщину подписания Устава ООН призвал реформировать организацию: что предлагает

Международное право должно быть законом, а не декларацией, заявил глава МИД

Андрей Сибига (Фото: МИД)

В 80-ю годовщину подписания Устава Организации Объединенных Наций министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал реформировать международный институт на фоне российской агрессии против Украины. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

Глава МИД акцентировал внимание, что в эту годовщину мы не празднуем. Он призвал все миролюбивые государства-члены ООН защищать Устав не словами, а действиями.

"Как член-основатель, мы призываем к реформе ООН, которая, прежде всего, ограничит право вето в случаях агрессии, геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Международное право должно быть законом, а не декларацией", — сказал Сибига.

Он напомнил, что 80 лет назад был подписан Устав ООН, чтобы "обеспечить мир и достоинство для всех".

"Чтобы гарантировать, что ни одна нация не пострадает от неспровоцированной агрессии, чтобы суверенитет был священным, а мир строился на верховенстве права", — подчеркнул глава дипломатии.

Он добавил, что Украина стояла в первые часы существования ООН, а сегодня – "стоит на передовой, защищая ее основополагающие принципы – через наше сопротивление, нашу дипломатию и твердую решительность нашего народа".

По словам Сибиги, война России не только против Украины – она направлена против основ, на которых была построена ООН.

"Граница Украины – это граница международного права. Устав не разрушается. Ему изменяют. Сейчас ему изменяет Россия – страна, незаконно занимающая постоянное место в Совбезе ООН и чьи действия полностью противоречат самим критериям членства в ООН", – сказал министр.

2 мая Reuters писало, что ООН рассматривает масштабную реформу, что объединит основные департаменты и переместит ресурсы по всему миру на фоне кризиса финансирования.

4 июня сообщалось, что Украина в первом туре была избрана членом Экономического социального совета ООН на 2026-2028 годы.