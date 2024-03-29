Сирський про мобілізацію: Нам потрібні люди, проблеми є, але у нас багато добровольців

Сирський заявив, що процес мобілізації та набору людей до армії не обмежується лише діями ТЦК

Олександр Сирський (Фото: ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що для ротації підрозділів на фронті армії потрібні нові люди. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, ротації допоможуть повноцінно відновити боєздатність техніки та військовослужбовців.

"Для забезпечення цього процесу нам потрібні люди. Саме тому хотів би, щоб кожен чоловік призовного віку в Україні усвідомлював: від його волі та дій залежить, щоб Україна вистояла. Щоб ви розуміли, цей процес не обмежується лише діяльністю ТЦК", — сказав Сирський.

Він зазначив, що йдеться про навчання людей, екіпірування та забезпечення.

"Такі зусилля також охоплюють заходи щодо соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей. Треба подбати про те, як складається життя після звільнення чи демобілізації. Зрозуміло, тільки зусиллями ЗСУ виконати всі ці завдання неможливо. Держава не стоїть осторонь і вже зараз створює механізми вирішення", – заявив головком.

Воєначальник наголосив, що українці продовжують вступати до армії, зокрема повертаються з-за кордону.

"У нас багато добровольців, і це – не перебільшення. Я не стверджую, що проблем немає, але наголошую, що ми робимо все для того, щоб їх вирішити", – резюмував генерал.

26 березня 2024 року комітет Ради з питань нацбезпеки та оборони відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років не могли обирати час проходження базової військової підготовки під час воєнного стану і, відповідно, могли б бути мобілізовані. Люди самостійно вибиратимуть, коли проходитиме це навчання.

27 березня комітет відхилив правки про бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки.

28 березня Комітет майже завершив розгляд поправок до закону про мобілізацію.

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