Сырский о мобилизации: Нам нужны люди, проблемы есть, но у нас много добровольцев

Сырский заявил, что процесс мобилизации и набора людей в армию не ограничивается только действиями ТЦК

Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что для ротации подразделений на фронте армии нужны новые люди. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, ротации помогут полноценно восстановить боеспособность техники и военнослужащих.

"Для обеспечения этого процесса нам нужны люди. Именно поэтому хотел бы, чтобы каждый мужчина призывного возраста в Украине отдавал себе отчет: от его воли и действий зависит, чтобы Украина выстояла. Чтобы вы понимали, этот процесс не ограничивается только деятельностью ТЦК", — сказал Сырский.

Он отметил, что речь идет об обучении людей, экипировке и обеспечении.

"Такие усилия также охватывают меры по социальной защите военнослужащих и их семей. Надо позаботиться о том, как складывается жизнь после увольнения или демобилизации. Разумеется, только усилиями ВСУ выполнить все эти задачи невозможно. Государство не стоит в стороне и уже сейчас создает механизмы решения", — заявил главком.

Военачальник подчеркнул, что украинцы продолжают вступать в армию, в частности возвращаются из-за границы.

"У нас много добровольцев, и это – не преувеличение. Я не утверждаю, что проблем нет, но подчеркиваю, что мы делаем все для того, чтобы их решить", — резюмировал генерал.

26 марта 2024 года комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отклонил предложения, по которым молодые люди от 18 лет не могли выбирать время прохождения базовой военной подготовки во время военного положения и, соответственно, могли бы быть мобилизованы. Люди будут самостоятельно выбирать, когда проходить это обучение.

27 марта комитет отклонил правки о бронировании военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.

28 марта комитет почти завершил рассмотрение поправок к закону о мобилизации.

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