Сирський розробляє два плани подальших дій: з допомогою США і без – Зеленський

Президент зазначив, що говорив про пакет допомоги зі спікером Палати представників Джонсоном і після цієї розмови "відчув оптимізм"

Володимир Зеленський та Олександр Сирський (Фото: Telegram)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні без допомоги від США буде важко досягти нових успіхів на фронті цього року. Очільник держави повідомив, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наразі розробляє два варіанти плану подальших дій. Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу CNN.

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За словами президента, Україна зможе підготувати людей, але затримка з постачанням боєприпасів та озброєнь для бригад може вплинути на загальну картину війни. Тому, акцентував Зеленський, головнокомандувач Сирський наразі розробляє два варіанти плану подальших дій.

"Якщо Україна отримає допомогу від США, то зможе почати відтісняти Росію. Якщо ж ні, то доведеться зосередитися лише на обороні", — зазначив він.

Зеленський зазначив також, що говорив про пакет допомоги зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і після цієї розмови "відчув оптимізм".

"Він сказав, що зробить усе, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці, і він розуміє, наскільки героїчними є наші люди, наші солдати та мирні жителі", — додав президент.

21 лютого заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що у випадку якщо США не зможуть надати допомогу Україні доведеться вибирати, за які населені пункти ЗСУ боротимуться з огляду на наявні ресурси.

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою отримають можливість обійти спікера та винести питання до зали. Проте для цього потрібен час та 218 підписів парламентарів (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

21 лютого Байден заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон повинен винести на голосування законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалений Палатою, якщо його винесуть на голосування.

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