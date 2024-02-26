Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий: с помощью США и без – Зеленский

Президент отметил, что говорил о пакете помощи со спикером Палаты представителей Джонсоном и после этого разговора "ощутил оптимизм"

Владимир Зеленский и Александр Сырский (Фото: Telegram)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине без помощи США будет трудно добиться новых успехов на фронте в этом году. Глава государства сообщил, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

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По словам президента, Украина сможет подготовить людей, но задержка с поставками боеприпасов и вооружений для бригад может повлиять на общую картину войны. Поэтому, акцентировал Зеленский, главнокомандующий Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий.

"Если Украина получит помощь от США, то сможет начать оттеснять Россию. Если же нет, то придется сосредоточиться только на обороне", – отметил он.

Зеленский отметил также, что говорил о пакете помощи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и после этого разговора "почувствовал оптимизм".

"Он сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героическими являются наши люди, наши солдаты и мирные жители", – добавил президент.

21 февраля заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в случае если США не смогут оказать помощь Украине придется выбирать, за какие населенные пункты ВСУ будут бороться с учетом имеющихся ресурсов.

14 февраля 2024 года американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой получат возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

21 февраля Байден заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

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