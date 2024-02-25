Сирський та Умєров приїхали на передову. Ситуація складна на багатьох ділянках фронту

Фото: Олександр Сирський/Telegram

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Про це головком повідомив у Telegram.

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За словами Сирського, ситуація складна на багатьох напрямках фронту і потребує постійного контролю: ворог регулярно штурмує позиції українських військ.

"Ретельно проаналізували ситуацію та обговорили кроки на майбутнє. Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок. Наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць", – написав головком.

Сирський з Умєровим також поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях.

"Проаналізували проблеми, які не мають системного характеру. Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог зазнає непоправних втрат", – резюмував Сирський.

Сирський приїздив на східний відтинок фронту 26 січня та 3 лютого. Він наголошував, що росіяни зараз ведуть інтенсивні штурми й активно підтягують резерви. Пріоритети українських військ на цьому напрямку — ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування всіх засобів вогневого ураження, захист підрозділів засобами РЕБ і збереження життя бійців.

14 лютого він разом з Умєровим здійснив робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках.

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