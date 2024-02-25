Сырский и Умеров приехали на передовую: ситуация сложная на многих участках фронта

Фото: Александр Сырский/Telegram

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Об этом главком сообщил в Telegram.

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По словам Сырского, обстановка сложна во многих направлениях фронта и нуждается в постоянном контроле: враг регулярно штурмует позиции украинских войск.

"Тщательно проанализировали ситуацию и обсудили шаги на будущее. В частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, усиления отдельных участков. Указал на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранения жизни наших военнослужащих", – написал главком.

Сырский с Умеровым также пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов по ситуации на местах.

"Проанализировали проблемы, не имеющие системного характера. Безотлагательно принял решение для улучшения боеспособности, стойкости и управления. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет непоправимые потери", – резюмировал Сырский.

Сырский приезжал на восточный отрезок фронта 26 января и 3 февраля. Он отмечал, что россияне сейчас ведут интенсивные штурмы и активно подтягивают резервы. Приоритеты украинских войск в этом направлении — эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита подразделений средствами РЭБ и сохранение жизни бойцов.

14 февраля он вместе с Умеровым совершил рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.

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