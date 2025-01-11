Татарстан атакували безпілотники. Евакуюють працівників одного з найкращих НПЗ - відео
Фото: Ресурс пропагандистів РФ

Російська воєнна пропаганда заявила, що ввечері 11 січня безпілотники атакували республіку Татарстан, на території нафтопереробного заводу "Танеко" у місті Нижньокамськ нібито виникла пожежа. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що це НПЗ є найбільшим та найсучаснішим у Росії.

Пропагандистські ресурси країни-агресора писали, що з території заводу евакуюють працівників після загрози БпЛА. У мережі поширили фото та відео із загравою, яка видніється на фоні НПЗ.

Водночас частина російських Telegram-каналів та місцева влада пише, що це нібито звичайне світло від технічної підсвітки.

Водночас Коваленко пише про влучання: "Завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії. Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність РФ вести інтенсивну війну".

За його словами, "Танеко" є одним з найбільших та найсучасніших у Росії.

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