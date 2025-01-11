Татарстан атаковали беспилотники. Эвакуируют работников одного из лучших НПЗ - видео
Фото: Ресурс пропагандистов РФ

Российская военная пропаганда заявила, что вечером 11 января беспилотники атаковали республику Татарстан, на территории нефтеперерабатывающего завода "Танеко" в городе Нижнекамск якобы возник пожар. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что это НПЗ является самым большим и современным в России.

Пропагандистские ресурсы страны-агрессора писали, что на территории завода эвакуируют работников после угрозы БпЛА. В сети распространили фото и видео с заревом, которое виднеется на фоне НПЗ.

В то же время, часть российских Telegram-каналов и местные власти пишет, что это якобы обычный свет от технической подсветки.

В то же время, Коваленко пишет о попадании: "Завод играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии. Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность РФ вести интенсивную войну".

По его словам, "Танеко" является одним из самых больших и современных в России.

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