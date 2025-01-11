Татарстан атаковали беспилотники. Эвакуируют работников одного из лучших НПЗ - видео

Речь идет о попадании по нефтеперерабатывающему заводу "Танеко" в городе Нижнекамск

Фото: Ресурс пропагандистов РФ

Российская военная пропаганда заявила, что вечером 11 января беспилотники атаковали республику Татарстан, на территории нефтеперерабатывающего завода "Танеко" в городе Нижнекамск якобы возник пожар. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что это НПЗ является самым большим и современным в России.

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Пропагандистские ресурсы страны-агрессора писали, что на территории завода эвакуируют работников после угрозы БпЛА. В сети распространили фото и видео с заревом, которое виднеется на фоне НПЗ.

В то же время, часть российских Telegram-каналов и местные власти пишет, что это якобы обычный свет от технической подсветки.

В то же время, Коваленко пишет о попадании: "Завод играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии. Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность РФ вести интенсивную войну".

По его словам, "Танеко" является одним из самых больших и современных в России.

11 декабря 2024 года собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что Украина успешно атаковала нефтебазу в Брянске.

в военной разведке сообщил, что Украина успешно атаковала нефтебазу в Брянске. 19 декабря сообщалось, что в российском Новошахтинске дроны атаковали НПЗ и охотились на аэродромы в области.

В ночь на 31 декабря подразделения Сил специальных операций Украины, совместно с Силами беспилотных систем ВСУ и другими частями Сил обороны, атаковали нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области.

В ночь на 8 января 2025 года Силы обороны поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл", что в Энгельсе Саратовской области РФ.