Таврійський напрямок. Росіяни не хочуть у штурми, сідають у ями і прикидаються мертвими

За тиждень у зоні відповідальності "Таврії" близько 130 росіян здалися в полон

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти на Таврійському напрямку відмовляються йти на штурми, хоча відкрито не бунтують. Про це повідомив речник Сил оборони сектора Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, загарбники частіше за все намагаються просто "прикинутись мертвими", аби дійсно не загинути.

"Звичайні солдати у відкриту не бунтують, але саботують якось, намагаються ховатися. Тобто, пробіг він 100 метрів, сховався у якусь яму і сидить, прикидаючись мертвим. Таким чином вони діють. Жити їм хочеться", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи здаються росіяни в полон та за яких умов, Штупун сказав: "Здаються, умови можуть бути різними".

"У зоні відповідальності "Таврії" близько 130 окупантів здаються у полон протягом тижня. Деякі виходять за програмою "Хочу жити", але більшість потрапляє у полон, скажемо, у бою. І не завжди це якийсь жорсткий бій: два постріли, і вони здаються", – розповів він.

Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.

На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.

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