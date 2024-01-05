Таврическое направление. Россияне не хотят в штурмы, садятся в ямы и притворяются мертвыми
Российские оккупанты на Таврическом направлении отказываются идти на штурмы, хотя открыто не бунтуют. Об этом сообщил спикер Сил обороны сектора Александр Штупун в эфире национального телемарафона.
По его словам, захватчики чаще всего пытаются просто "притвориться мертвыми", чтобы действительно не погибнуть.
"Обычные солдаты в открытую не бунтуют, но саботируют как-то, пытаются прятаться. То есть, пробежал он 100 метров, спрятался в какую-то яму и сидит, притворяясь мертвым. Таким образом они действуют. Жить им хочется", – сказал он.
Отвечая на вопрос, сдаются ли россияне в плен и при каких условиях, Штупун сказал: "Сдаются, условия могут быть разными".
"В зоне ответственности "Таврии" около 130 оккупантов сдаются в плен в течение недели. Некоторые выходят по программе "Хочу жить", но большинство попадает в плен, скажем, в бою. И не всегда это какой-то жесткий бой: два выстрела, и они сдаются", – рассказал он.
- В настоящее время оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.
- На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.
- Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.
Читайте также: ВСУ предупреждают: Воинам следует быть внимательными, увеличилось количество снайперов россиян вдоль линии фронта