Таврическое направление. Россияне не хотят в штурмы, садятся в ямы и притворяются мертвыми

За неделю в зоне ответственности "Таврии" около 130 россиян сдались в плен

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты на Таврическом направлении отказываются идти на штурмы, хотя открыто не бунтуют. Об этом сообщил спикер Сил обороны сектора Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

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По его словам, захватчики чаще всего пытаются просто "притвориться мертвыми", чтобы действительно не погибнуть.

"Обычные солдаты в открытую не бунтуют, но саботируют как-то, пытаются прятаться. То есть, пробежал он 100 метров, спрятался в какую-то яму и сидит, притворяясь мертвым. Таким образом они действуют. Жить им хочется", – сказал он.

Отвечая на вопрос, сдаются ли россияне в плен и при каких условиях, Штупун сказал: "Сдаются, условия могут быть разными".

"В зоне ответственности "Таврии" около 130 оккупантов сдаются в плен в течение недели. Некоторые выходят по программе "Хочу жить", но большинство попадает в плен, скажем, в бою. И не всегда это какой-то жесткий бой: два выстрела, и они сдаются", – рассказал он.

В настоящее время оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.

На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.

Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.

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