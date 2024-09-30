"Токсична фігура". Крайні праві в Австрії не зможуть сформувати уряд – аналітик

Чому австрійці проголосували за крайніх правих і який ризик приходу до влади "друзів Путіна" у Відні

Лідер Партії свободи Герберт Кікль святкує перемогу своєї політсили на виборах (Фото: EPA-EFE / FILIP SINGER)

Споріднена з нацистською ідеологією, ультраправа Партія свободи (FPÖ) перемогла на виборах в Австрії - вперше з часів Другої світової війни. Але навряд чи крайні праві зможуть увійти до майбутнього уряду і підігравати Росії, каже LIGA.net гостьовий професор Центрально-Європейського університету (Відень) Антон Шеховцов.

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"Наразі я не бачу загроз, щоб крайні праві увійшли до майбутнього уряду. Й навіть якщо таки увійдуть, не думаю, що блокування санкцій проти Росії буде для них першочерговим. У них буде достатньо проблем в Австрії. Поки дійде до російського чи українського питань, мине ще трохи часу", – пояснює аналітик.

Довідка Антимігрантська та дружня до Росії FPÖ набрала 29% – майже вдвічі більше, ніж на останніх виборах, і випередила правоцентристську Народну партію Австрії (ÖVP) на 3%. Та зараз очолює уряд.

Соціал-демократична партія посіла третє місце з найгіршим результатом у своїй історії – 21%. Зелені, які зараз в уряді з ÖVP, теж зазнали різкого падіння – 8%. Ліберальна NEOS отримала 9%. Явка була високою – близько 75%. Антимігрантська та дружня до Росії FPÖ набрала 29% – майже вдвічі більше, ніж на останніх виборах, і випередила правоцентристську Народну партію Австрії (ÖVP) на 3%. Та зараз очолює уряд.Соціал-демократична партія посіла третє місце з найгіршим результатом у своїй історії – 21%. Зелені, які зараз в уряді з ÖVP, теж зазнали різкого падіння – 8%. Ліберальна NEOS отримала 9%. Явка була високою – близько 75%.

Причини, які спонукали австрійців голосувати за крайніх правих, – висока (вища, ніж в цілому в ЄС) інфляція, суворі обмеження під час пандемії та вакцинація, а також невдоволення мігрантами з Північної Африки та Близького Сходу.

За його словами, єдині можливі партнери для коаліції з крайніми правими – консервативна ÖVP, пояснює Шеховцов. Але у центристів дві проблеми. По-перше, вони не хочуть бути молодшими партнерами в уряді Австрії. По-друге, не хочуть мати справ із дружнім до Росії очільником FPÖ Гербертом Кіклем, який є токсичною фігурою.

Іронія в тому, що саме перемога ультраправих тепер заважає їм потрапити до державних кабінетів, вважає Шеховцов. Якби вони фінішували другими, то охочіше погодилися б стати молодшими партнерами в уряді й легше пішли б на компроміси з консерваторами, які не мають наміру давати Кіклю серйозні пости.

Оскільки FPÖ перемогла, вони не відмовляться від свого лідера і не підуть на компроміси.

Найімовірніше, після виборів буде створена так звана велика коаліція консерваторів і соціал-демократів, вважає Шеховцов. Можливо, ще додасться інша партія – Зелені або ліберальна NEOS: "Поки я не бачу, щоб крайні праві були в новому уряді".

Крайні партії перемагають на виборах у різних країнах ЄС, але вони всі різні, каже Шеховцов. Альтернатива для Німеччини у ФРН на федеральному рівні не така популярна, як у деяких східнонімецьких землях. У Франції партія Марін Ле Пен давно бореться за владу, але це досі не найпопулярніша французька політсила.

Конституція Австрії дає останнє слово щодо кандидатур міністрів і канцлера президенту. Александер Ван дер Беллен, колишній лідер Зелених, який є президентом з 2017-го, не приховує неприязні до Кікля і навряд чи висуватиме його на пост канцлера. Проте йому буде важко ігнорувати сильні результати FPÖ, якщо та таки створить коаліцію.