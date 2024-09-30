Токсичная фигура. Ультраправые в Австрии не смогут сформировать правительство – аналитик

Почему австрийцы проголосовали за крайних правых и каков риск прихода к власти "друзей Путина" в Вене

Лидер Партии свободы Герберт Кикль празднует победу своей политсилы на выборах (Фото: EPA-EFE / FILIP SINGER)

Родившаяся с нацистской идеологией, ультраправая Партия свободы (FPÖ) победила на выборах в Австрии – впервые со времен Второй мировой войны. Но вряд ли крайние правые смогут войти в будущее правительство и подыгрывать России, говорит гостевой профессор Центрально-Европейского университета (Вена) Антон Шеховцов.

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"Пока я не вижу угроз, чтобы крайние правые вошли в будущее правительство. И даже если войдут, не думаю, что блокирование санкций против России будет для них первоочередным. У них будет достаточно проблем в Австрии. Пока дойдет до российского или украинского вопроса, пройдет еще много времени", – объясняет аналитик.

Справка Антимигрантская и дружественная к России FPÖ набрала 29% – почти вдвое больше, чем на последних выборах, и опередила правоцентристскую Народную партию Австрии (ÖVP) на 3%, которая сейчас возглавляет правительство.

Социал-демократическая партия заняла третье место с худшим результатом в своей истории – 21%. Зеленые, которые сейчас в правительстве с ÖVP, также подверглись резкому падению – 8%. Либеральная NEOS получила 9%. Явка была высокой – около 75%. Антимигрантская и дружественная к России FPÖ набрала 29% – почти вдвое больше, чем на последних выборах, и опередила правоцентристскую Народную партию Австрии (ÖVP) на 3%, которая сейчас возглавляет правительство.Социал-демократическая партия заняла третье место с худшим результатом в своей истории – 21%. Зеленые, которые сейчас в правительстве с ÖVP, также подверглись резкому падению – 8%. Либеральная NEOS получила 9%. Явка была высокой – около 75%.

Причины, побуждавшие австрийцев голосовать за крайних правых, – высокая (выше, чем в целом по ЕС) инфляция, строгие ограничения во время пандемии и вакцинация, а также недовольство мигрантами из Северной Африки и Ближнего Востока.

По его словам, единственные возможные партнеры для коалиции с крайне правыми – консервативная ÖVP, объясняет Шеховцов. Но у центристов две проблемы. Во-первых, они не желают быть младшими партнерами в правительстве Австрии. Во-вторых, не хотят иметь дело с дружественным к России главой FPÖ Гербертом Киклем, который является токсичной фигурой.

Ирония в том, что именно победа ультраправых теперь мешает им попасть в государственные кабинеты, считает Шеховцов. Если бы они финишировали вторыми, то охотнее согласились бы стать младшими партнерами в правительстве и легче пошли бы на компромиссы с консерваторами, которые не намерены давать Киклю серьезные посты.

Поскольку FPÖ победила, они не откажутся от своего лидера и не пойдут на компромиссы.

Скорее всего, после выборов будет создана так называемая большая коалиция консерваторов и социал-демократов, считает Шеховцов. Возможно, еще прибавится другая партия – Зеленые или либеральная NEOS: "Пока я не вижу, чтобы крайние правые были в новом правительстве".

Крайние партии побеждают на выборах в разных странах ЕС, но все они разные, говорит Шеховцов. Альтернатива для Германии в ФРГ на федеральном уровне не так популярна, как в некоторых восточногерманских землях. Во Франции партия Марин Ле Пен давно борется за власть, но это до сих пор не самая популярная французская политсила.

Конституция Австрии дает последнее слово по поводу кандидатур министров и канцлера президенту. Александр Ван дер Беллен, бывший лидер Зеленых, являющийся президентом с 2017-го, не скрывает неприязни к Киклю и вряд ли будет выдвигать его на пост канцлера. Однако ему будет трудно игнорировать сильные результаты FPÖ, если та создаст коалицию.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров "без предварительных договоренностей". Об этом он написал на своей странице в X.

Коалиция в Австрии договорилась прописать отказ от российского газа до 2027 года в новую стратегию безопасности страны. Об этом сообщила австрийская газета Kurier.