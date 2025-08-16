Трамп хоче зустріч з Путіним та Зеленським уже 22 серпня – Axios
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче провести тристоронній саміт з керівником України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним уже за тиждень після переговорів на Алясці. Про це заявляє медіа Axios з посиланням на двох співрозмовників.
За їх даними, під час телефонної розмови з Зеленським та партнерами Трамп заявив, що хоче провести таку зустріч "швидко", уже 22 серпня.
Диктатор РФ публічно не підтверджував свою участь у зустрічі з Зеленським та Трампом. Президент України 12 серпня, до саміту на Алясці, заявляв, що переговори у тристоронньому форматі будуть, але він поки що не знає дату.
- Про перебіг саміту президента США і диктатора на Алясці, а також подальші події читайте в хроніці LIGA.net.
Коментарі (0)