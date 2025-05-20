Трамп не відповів, чи намагався переконати Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню
Президент США Дональд Трамп не відповів прямо, чи намагався схилити російського диктатора Володимира Путіна до 30-денного припинення вогню під час телефонної розмови. На пресконференції у Білому домі він вкотре заявив, що російсько-українську війну потрібно "якось завершити".
Журналіст нагадав Трампу, що президент Володимир Зеленський ще кілька місяців тому погодився на 30-денне припинення вогню, що було на столі весь цей час.
"Якою була ваша розмова з Путіним [ввечері 19 травня], щоб він погодився на це саме припинення вогню, яке ж ви й запропонували?" – додав він.
Американський президент відповів: "Отже, що ми зробили – і зробили це рішуче, – ми сказали: давайте вже почнемо це. Ви знаєте, у мене була розмова з багатьма європейськими лідерами після телефонної розмови [з Путіним], і ми маємо якось розв'язати цю проблему".
Далі Трамп вкотре заявив, що російсько-українська війна, у якій "кожного тижня гинуть по 5000-6000 солдатів з обох сторін", не почалася, якби він був президентом.
Крім того, він додав, що ця війна ніколи не була американською, але саме США нібито витратили на неї більше за всіх.
- 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Того самого дня була зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва й Москви з 2022 року.
- Росія на переговорах у Стамбулі заявила неприпустимі речі та нереалістичні умови, в Україні це підтвердили. 18 травня команду Трампа поінформували про це.
- 19 травня Трамп поговорив із Путіним телефоном, щоб домовитися про припинення вогню в Україні.