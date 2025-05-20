Трамп не відповів, чи намагався переконати Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп не відповів прямо, чи намагався схилити російського диктатора Володимира Путіна до 30-денного припинення вогню під час телефонної розмови. На пресконференції у Білому домі він вкотре заявив, що російсько-українську війну потрібно "якось завершити".

Журналіст нагадав Трампу, що президент Володимир Зеленський ще кілька місяців тому погодився на 30-денне припинення вогню, що було на столі весь цей час.

"Якою була ваша розмова з Путіним [ввечері 19 травня], щоб він погодився на це саме припинення вогню, яке ж ви й запропонували?" – додав він.

Американський президент відповів: "Отже, що ми зробили – і зробили це рішуче, – ми сказали: давайте вже почнемо це. Ви знаєте, у мене була розмова з багатьма європейськими лідерами після телефонної розмови [з Путіним], і ми маємо якось розв'язати цю проблему".

Далі Трамп вкотре заявив, що російсько-українська війна, у якій "кожного тижня гинуть по 5000-6000 солдатів з обох сторін", не почалася, якби він був президентом.

Крім того, він додав, що ця війна ніколи не була американською, але саме США нібито витратили на неї більше за всіх.

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