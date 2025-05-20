Трамп не відповів, чи намагався переконати Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню

Президент США вкотре виступив із загальними заявами на кшталт того, що це "не наша війна" або про "5000 солдатів, які гинуть кожного тижня"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп не відповів прямо, чи намагався схилити російського диктатора Володимира Путіна до 30-денного припинення вогню під час телефонної розмови. На пресконференції у Білому домі він вкотре заявив, що російсько-українську війну потрібно "якось завершити".

Журналіст нагадав Трампу, що президент Володимир Зеленський ще кілька місяців тому погодився на 30-денне припинення вогню, що було на столі весь цей час.

"Якою була ваша розмова з Путіним [ввечері 19 травня], щоб він погодився на це саме припинення вогню, яке ж ви й запропонували?" – додав він.

Американський президент відповів: "Отже, що ми зробили – і зробили це рішуче, – ми сказали: давайте вже почнемо це. Ви знаєте, у мене була розмова з багатьма європейськими лідерами після телефонної розмови [з Путіним], і ми маємо якось розв'язати цю проблему".

Далі Трамп вкотре заявив, що російсько-українська війна, у якій "кожного тижня гинуть по 5000-6000 солдатів з обох сторін", не почалася, якби він був президентом.

Крім того, він додав, що ця війна ніколи не була американською, але саме США нібито витратили на неї більше за всіх.

16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Того самого дня була зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва й Москви з 2022 року.

Росія на переговорах у Стамбулі заявила неприпустимі речі та нереалістичні умови, в Україні це підтвердили. 18 травня команду Трампа поінформували про це.

19 травня Трамп поговорив із Путіним телефоном, щоб домовитися про припинення вогню в Україні.