Трамп не ответил, пытался ли убедить Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп не ответил прямо, пытался ли склонить российского диктатора Владимира Путина к 30-дневному прекращению огня во время телефонного разговора. На пресс-конференции в Белом доме он в очередной раз заявил, что российско-украинскую войну нужно "как-то завершить".

Журналист напомнил Трампу, что президент Владимир Зеленский еще несколько месяцев назад согласился на 30-дневное прекращение огня, которое было на столе все это время.

"Каков был ваш разговор с Путиным [вечером 19 мая], чтобы он согласился на это самое прекращение огня, которое же вы и предложили?" – добавил он.

Американский президент ответил: "Итак, что мы сделали – и сделали это решительно, – мы сказали: давайте уже начнем это. Вы знаете, у меня был разговор со многими европейскими лидерами после телефонного разговора [с Путиным], и мы должны как-то решить эту проблему".

Далее Трамп в очередной раз заявил, что российско-украинская война, в которой "каждую неделю гибнут по 5000-6000 солдат с обеих сторон", не началась, будь он президентом.

Кроме того, он добавил, что эта война никогда не была американской, но именно США якобы потратили на нее больше всех.

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