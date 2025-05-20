Трамп не ответил, пытался ли убедить Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня
Президент США Дональд Трамп не ответил прямо, пытался ли склонить российского диктатора Владимира Путина к 30-дневному прекращению огня во время телефонного разговора. На пресс-конференции в Белом доме он в очередной раз заявил, что российско-украинскую войну нужно "как-то завершить".
Журналист напомнил Трампу, что президент Владимир Зеленский еще несколько месяцев назад согласился на 30-дневное прекращение огня, которое было на столе все это время.
"Каков был ваш разговор с Путиным [вечером 19 мая], чтобы он согласился на это самое прекращение огня, которое же вы и предложили?" – добавил он.
Американский президент ответил: "Итак, что мы сделали – и сделали это решительно, – мы сказали: давайте уже начнем это. Вы знаете, у меня был разговор со многими европейскими лидерами после телефонного разговора [с Путиным], и мы должны как-то решить эту проблему".
Далее Трамп в очередной раз заявил, что российско-украинская война, в которой "каждую неделю гибнут по 5000-6000 солдат с обеих сторон", не началась, будь он президентом.
Кроме того, он добавил, что эта война никогда не была американской, но именно США якобы потратили на нее больше всех.
- 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
- В тот же день прошла встреча делегаций Украины и России с участием Турции. Это первые прямые переговоры Киева и Москвы с 2022 года.
- Россия на переговорах в Стамбуле заявила о недопустимых вещах и нереалистических условиях, в Украине это подтвердили. 18 мая команду Трампа проинформировали об этом.
- 19 мая Трамп поговорил с Путиным по телефону, чтобы договориться о прекращении огня в Украине.