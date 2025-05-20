Трамп не ответил, пытался ли убедить Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня

Президент США в очередной раз выступил с общими заявлениями вроде того, что это "не наша война" или о "5000 солдатах, погибающих каждую неделю"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп не ответил прямо, пытался ли склонить российского диктатора Владимира Путина к 30-дневному прекращению огня во время телефонного разговора. На пресс-конференции в Белом доме он в очередной раз заявил, что российско-украинскую войну нужно "как-то завершить".

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Журналист напомнил Трампу, что президент Владимир Зеленский еще несколько месяцев назад согласился на 30-дневное прекращение огня, которое было на столе все это время.

"Каков был ваш разговор с Путиным [вечером 19 мая], чтобы он согласился на это самое прекращение огня, которое же вы и предложили?" – добавил он.

Американский президент ответил: "Итак, что мы сделали – и сделали это решительно, – мы сказали: давайте уже начнем это. Вы знаете, у меня был разговор со многими европейскими лидерами после телефонного разговора [с Путиным], и мы должны как-то решить эту проблему".

Далее Трамп в очередной раз заявил, что российско-украинская война, в которой "каждую неделю гибнут по 5000-6000 солдат с обеих сторон", не началась, будь он президентом.

Кроме того, он добавил, что эта война никогда не была американской, но именно США якобы потратили на нее больше всех.

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

В тот же день прошла встреча делегаций Украины и России с участием Турции. Это первые прямые переговоры Киева и Москвы с 2022 года.

Россия на переговорах в Стамбуле заявила о недопустимых вещах и нереалистических условиях, в Украине это подтвердили. 18 мая команду Трампа проинформировали об этом.

19 мая Трамп поговорил с Путиным по телефону, чтобы договориться о прекращении огня в Украине.