Трамп не виключив можливості підземних ядерних випробувань

Дональд Трамп (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон відновить ядерні випробування, але не відповів прямо на запитання, чи охоплюватимуть вони підземні ядерні випробування, які були поширеними під час холодної війни. Слова американського президента наводить агентство Reuters.

"Ви дізнаєтесь дуже скоро, але ми збираємося провести деякі випробування", – сказав Трамп на борту Air Force One, коли летів до Палм-Біч.

"Інші країни роблять це. Якщо вони (збираються) це робити, то й ми це зробимо, гаразд?" – продовжив президент США.

Трамп 30 жовтня заявив, що наказав американським військовим негайно відновити процес випробувань ядерної зброї після 33-річної перерви, що, ймовірно, було посланням до ядерних Китаю та Росії.

Він зробив цю несподівану заяву в соціальних мережах, перебуваючи на борту свого гелікоптера Marine One, що летів на зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї.

Не було одразу зрозуміло, чи мав Трамп на увазі ядерні вибухові випробування, які проводитиме Національне управління ядерної безпеки, чи льотні випробування ракет, здатних нести ядерну зброю.

Під час візиту до Малайзії глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що відновлення випробувань є "дуже відповідальним способом" підтримки ядерного стримування.

Членкиня Палати представників Діна Тайтус, демократка з Невади, де розташований американський ядерний полігон, у п’ятницю внесла законопроєкт, який заборонить відновлення вибухових ядерних випробувань і заблокує їх фінансування.

Вона заявила, що відновлення таких випробувань спонукатиме Росію й Китай зробити те саме та "поверне невадців під приціл токсичної радіації й руйнування навколишнього середовища".