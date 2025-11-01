Трамп не исключил возможности подземных ядерных испытаний

Дональд Трамп (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон возобновит ядерные испытания, но не ответил прямо на вопрос, будут ли они включать подземные ядерные испытания, которые были распространены во время холодной войны. Слова американского президента приводит агентство Reuters.

"Вы узнаете очень скоро, но мы собираемся провести некоторые испытания", – сказал Трамп на борту Air Force One, когда летел в Палм-Бич.

"Другие страны делают это. Если они (собираются) это делать, то и мы это сделаем, хорошо?" – продолжил президент США.

Трамп 30 октября заявил, что приказал американским военным немедленно возобновить процесс испытаний ядерного оружия после 33-летнего перерыва, что, вероятно, было посланием к ядерным Китаю и России.

Он сделал это неожиданное заявление в социальных сетях, находясь на борту своего вертолета Marine One, летевшего на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее.

Не было сразу понятно, имел ли Трамп ввиду ядерные взрывные испытания, которые будет проводить Национальное управление ядерной безопасности, или летные испытания ракет, способных нести ядерное оружие.

Во время визита в Малайзию глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возобновление испытаний является "очень ответственным способом" поддержания ядерного сдерживания.

Член Палаты представителей Дина Тайтус, демократ из Невады, где расположен американский ядерный полигон, в пятницу внесла законопроект, который запретит возобновление взрывных ядерных испытаний и заблокирует их финансирование.

Она заявила, что возобновление таких испытаний побудит Россию и Китай сделать то же самое и "вернет невадцев под прицел токсичной радиации и разрушения окружающей среды".