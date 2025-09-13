Діалог Трампа з Путіним – прогрес. Але не можна, щоб він думав, що його використовують – Келлог

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/FABIO CIMAGLIA)

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа з диктатором Росії Володимиром Путіним на Алясці вдалося досягти певних речей – з Росією почали вести діалог. Про це заявив спецпосланець США Кіт Келлог на щорічній конференції YES 2025, передає кореспондент LIGA.net.

"Знаєте, при адміністрації Байдена навіть не розмовляли з Путіним. Президент Трамп твердо вірить в особисту дипломатію, і він справді посадив його і поговорив із ним. І переконати його сісти й узяти в нього інтерв'ю, навіть якщо ви один одного люто ненавидите, це дуже багато значить", – сказав Келлог.

Він зазначив, що процес діалогу може не подобатися одній зі сторін і навіть не принести їй багато, але для початку буде прочинено двері, які раніше навіть не відчиняли.

"Тому я твердо вірю, що якщо ви це зробите і встановите рівень обговорення, ви, принаймні, зробите щось, чого не робили в попередні чотири роки", – сказав спецпосланець США.

На запитання про те, чи справді Трамп втрачає терпіння до Путіна, Келлог відповів, що він справді роздратований.

"Одне, що я порадив би і раджу всім, хто працює з президентом Трампом: не ставте його в таке становище, щоб він думав, ніби ним користуються. Це, мабуть, найгірше становище, в якому він може опинитися", – резюмував спецпосланець.