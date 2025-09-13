Диалог Трампа с Путиным – прогресс. Но нельзя, чтобы он думал, что его используют – Келлог

Кит Келлог (Фото: ЕРА/FABIO CIMAGLIA)

Во время встречи президента США Дональда Трампа с диктатором России Владимиром Путиным на Аляске удалось достичь определенных вещей – с Россией начали вести диалог. Об этом заявил спецпосланник США Кит Келлог на ежегодной конференции YES 2025, передает корреспондент LIGA.net.

"Знаете, при администрации Байдена даже не разговаривали с Путиным. Президент Трамп твердо верит в личную дипломатию, и он действительно усадил его и поговорил с ним. И убедить его сесть и взять у него интервью, даже если вы друг друга люто ненавидите, это очень много значит", – сказал Келлог.

Он отметил, что процесс диалога может не нравиться одной из сторон и даже не принести ей много, но для начала будет приоткрыта дверь, которую раньше даже не открывали.

"Поэтому я твердо верю, что если вы это сделаете и установите уровень обсуждения, вы, по крайней мере, сделаете что-то, чего не делали в предыдущие четыре года", – сказал спецпосланник США.

На вопрос о том, действительно что Трамп теряет терпение к Путину, Келлог ответил, что он действительно раздражен.

"Одно, что я посоветовал бы и советую всем, кто работает с президентом Трампом: не ставьте его в такое положение, чтобы он думал, будто им пользуются. Это, пожалуй, худшее положение, в котором он может оказаться", – резюмировал спецпосланник.