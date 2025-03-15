Трамп повідомив про ліквідацію лідера терористичної організації ІДІЛ в Іраку

Зазначається, що це був один із "самих смертоносних" терористів в Іраку

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

США 15 березня ліквідували лідера Ісламської держави (ІДІЛ) в Іраку. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що бійці США "невпинно вистежували" свою ціль і разом із лідером іракського угруповання міжнародної терористичної організації було вбито ще одного її члена.

"Його жалюгідне життя було перервано разом з іншим членом ІДІЛ у координації з іракським урядом та курдським регіональним урядом. Мир через силу", – написав Трамп.

Як зазначає The Times of India, йдеться про Абдуллу Макі Муслеха аль-Ріфаї, який також відомий як Абу Хадіджа.

Раніше спільну операцію зі США та силами курдів підтвердив прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа аль-Судані.

Зазначається, що ліквідований лідер ІДІЛ був з числа "найсмертоносніших" терористів, які діяли в Іраку та по всьому світу. Він займав чільне становище у структурі терористичної організації та раніше навіть вважався потенційним претендентом на посаду світового лідера ІДІЛ – "халіфа".

"Його усунення завдало істотної шкоди діяльності ІДІЛ у цьому районі", – стверджує The Times of India.

8 грудня 2024 року США вдарили по ІДІЛ у Сирії та попередили всі організації не співпрацювати з терористами.

Того ж дня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Українська військова розвідка заявляла, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі із сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".

1 лютого США вдарили по ІДІЛ у Сомалі після наказу Трампа.