Трамп, Сі Цзіньпін, папа римський та інші лідери привітали українців з Днем Незалежності

Світові лідери у своїх зверненнях наголосили мужності українців, підтримці у війні та прагненні до справедливого миру

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Світові лідери привітали українців та главу держави Володимира Зеленського з Днем Незалежності. Український лідер подякував кожному за слова та непохитну підтримку народу України, опублікувавши листи кожного на своїй сторінці в соцмережі Х.

Зеленський отримав привітання від президента США Дональда Трампа, який наголосив на мужності українців та підтримці Сполученими Штатами переговорного врегулювання конфлікту.

"Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. Сполучені Штати підтримують переговорне врегулювання, яке призведе до міцного, тривалого миру, покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України", – написав Трамп.

Папа римський Лев XI у своєму зверненні молився за українців, постраждалих від війни, та за мир на землі України.

"Благаю Господа зворушити серця людей доброї волі, щоб галас зброї стих і поступився місцем діалогу, відкриваючи шлях до миру на благо всіх", – йдеться у листі папи.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підкреслив значення стратегічного партнерства між країнами.

"Від імені моєї нації та від себе особисто висловлюю найщиріші вітання Вашій Високоповажності та дружньому народу України. Наша всебічна співпраця продовжує міцнішати з кожним роком", – написав Ердоган.

Голова Китаю Сі Цзіньпін привітав українців і наголосив на стабільному розвитку двосторонніх відносин.

"Китай та Україну пов'язує традиційна дружба. Я готовий співпрацювати, щоб спрямувати наші двосторонні відносини на стабільний та довгостроковий розвиток і принести більшу користь народам обох країн", – йдеться в листі Сі Цзіньпіня.

Король Нідерландів Віллем-Александр відзначив стійкість українців і пообіцяв підтримку Нідерландів.

"Я шаную мужність і стійкість українського народу та віддаю шану його наполегливості та надії, які надихають багатьох людей у світі. Будьте певні, що Нідерланди будуть з вами на кожному кроці", – написав Віллем-Александр.

Король Великої Британії Чарльз III разом із дружиною висловили теплі побажання українцям.

"Ми з дружиною щиро вітаємо Вас та народ України з Днем Незалежності. Я продовжую відчувати найбільше захоплення незламною мужністю та духом українського народу", – написала королівська родина.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер наголосила на підтримці України та готовності надавати допомогу постраждалим.

"Швейцарія продовжує найрішучіше засуджувати війну Росії проти України і твердо підтримує вашу країну в прагненні до справедливого та тривалого миру", – наголосила Карін Келлер-Зуттер.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відзначив обороноздатність України та її стійкість перед обличчям агресії.

"Україна захищається вражаючими можливостями – і за підтримки майже всієї Європи. Зараз саме час для миру, і ми підтримуємо вашу боротьбу за свободу та незалежність", – написав Ульф Крістерссон.