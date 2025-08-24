Трамп, Си Цзиньпин, папа римский и другие лидеры поздравили украинцев с Днем Независимости

Мировые лидеры в своих обращениях отметили мужество украинцев, поддержку в войне и стремление к справедливому миру

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Мировые лидеры поздравили украинцев и главу государства Владимира Зеленского с Днем Независимости. Украинский лидер поблагодарил каждого за слова и непоколебимую поддержку народа Украины, опубликовав письма каждого на своей странице в соцсети Х.

Зеленский получил поздравления от президента США Дональда Трампа, который подчеркнул на мужестве украинцев и поддержке Соединенными Штатами переговорного урегулирования конфликта.

"Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество вашей страны вдохновляет многих. Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины", – написал Трамп.

Папа римский Лев XI в своем обращении молился за украинцев, пострадавших от войны, и за мир на земле Украины.

"Умоляю Господа тронуть сердца людей доброй воли, чтобы шум оружия стих и уступил место диалогу, открывая путь к миру на благо всех", – говорится в письме папы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул значение стратегического партнерства между странами.

"От имени моей нации и от себя лично выражаю самые искренние поздравления Вашему Превосходительству и дружественному народу Украины. Наше всестороннее сотрудничество продолжает крепнуть с каждым годом", – написал Эрдоган.

Глава Китая Си Цзиньпин поздравил украинцев и отметил стабильное развитие двусторонних отношений.

"Китай и Украину связывает традиционная дружба. Я готов сотрудничать, чтобы направить наши двусторонние отношения на стабильное и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран", – говорится в письме Си Цзиньпиня.

Король Нидерландов Виллем-Александр отметил стойкость украинцев и пообещал поддержку Нидерландов.

"Я уважаю мужество и стойкость украинского народа и отдаю дань уважения его настойчивости и надежде, которые вдохновляют многих людей в мире. Будьте уверены, что Нидерланды будут с вами на каждом шагу", – написал Виллем-Александр.

Король Великобритании Чарльз III вместе с женой высказали теплые пожелания украинцам.

"Мы с женой искренне поздравляем Вас и народ Украины с Днем Независимости. Я продолжаю испытывать наибольшее восхищение несокрушимым мужеством и духом украинского народа", – написала королевская семья.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер подчеркнула на поддержке Украины и готовности оказывать помощь пострадавшим.

"Швейцария продолжает решительно осуждать войну России против Украины и твердо поддерживает вашу страну в стремлении к справедливому и прочному миру", – подчеркнула Карин Келлер-Зуттер.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил обороноспособность Украины и ее устойчивость перед лицом агрессии.

"Украина защищается впечатляющими возможностями – и при поддержке почти всей Европы. Сейчас самое время для мира, и мы поддерживаем вашу борьбу за свободу и независимость", – написал Ульф Кристерссон.