Трамп відмовився від запрошення Зеленського: Було б недоречно їхати до України в цей час

45-й президент США Дональд Трамп відреагував на пропозицію українського лідера Володимира Зеленського відвідати Україну, щоб той міг особисто переконатися в масштабах війни. Як повідомляє видання Newsmax, Трамп "шанобливо відмовився" від запрошення.

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У коментарі для американського медіа Трамп написав: "Я дуже поважаю президента Зеленського, але думаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час. З ним зараз має справу адміністрація Байдена, і мені не хотілося б створювати конфлікт інтересів".

У березні 2023-го Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити російське повномасштабне вторгнення в Україну "за 24 години".

Вчора в інтерв'ю каналу NBC Зеленський сказав, що йому вистачить 24 хвилин замість 24 годин, щоб пояснити Трампу: зупинити війну так легко не вийде. Він запросив Трампа до України, зазначивши, що Байден тут уже був, і, як припускає український лідер, "він зрозумів деякі деталі, які можна зрозуміти лише, перебуваючи тут".

У цьому ж інтерв'ю Зеленський нецензурно вилаявся на адресу російського диктатора Володимира Путіна.

Зеленський також заявив, що не вважає ситуацію на фронті "тупиковою", і підкреслив, що ЗСУ можуть змінити стратегію.

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