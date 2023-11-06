Трамп отказался от приглашения Зеленского: Было бы неуместно ехать в Украину в это время

45-й президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение украинского лидера Владимира Зеленского посетить Украину, чтобы тот мог лично убедиться в масштабах войны. Как сообщает издание Newsmax, Трамп "почтительно отказался" от приглашения.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В комментарии для американского медиа Трамп написал: "Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время. С ним сейчас имеет дело администрация Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов".

В марте 2023-го Трамп заявил, что в случае победы на выборах он якобы сможет остановить российское полномасштабное вторжение в Украину "за 24 часа".

Вчера в интервью каналу NBC Зеленский сказал, что ему хватит 24 минут вместо 24 часов, чтобы объяснить Трампу: остановить войну так легко не получится. Он пригласил Трампа в Украину, отметив, что Байден здесь уже был, и, как предполагает украинский лидер, "он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь".

В этом же интервью Зеленский нецензурно выругался в адрес российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский также заявил, не считает ситуацию на фронте "тупиковой", и подчеркнул, что ВСУ могут изменить стратегию.

Читайте также: Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов: новый опрос

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.