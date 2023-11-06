UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Трамп отказался от приглашения Зеленского: Было бы неуместно ехать в Украину в это время

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 23:35
Трамп отказался от приглашения Зеленского: Было бы неуместно ехать в Украину в это время - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

45-й президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение украинского лидера Владимира Зеленского посетить Украину, чтобы тот мог лично убедиться в масштабах войны. Как сообщает издание Newsmax, Трамп "почтительно отказался" от приглашения.

В комментарии для американского медиа Трамп написал: "Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время. С ним сейчас имеет дело администрация Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов".

В марте 2023-го Трамп заявил, что в случае победы на выборах он якобы сможет остановить российское полномасштабное вторжение в Украину "за 24 часа"

Вчера в интервью каналу NBC Зеленский сказал, что ему хватит 24 минут вместо 24 часов, чтобы объяснить Трампу: остановить войну так легко не получится. Он пригласил Трампа в Украину, отметив, что Байден здесь уже был, и, как предполагает украинский лидер, "он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь".

Читайте также: Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов: новый опрос

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийдональд трамп
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 